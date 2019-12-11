В Петербурге нашли полный антисанитарии склад, где разделывали почти тонну куриного мяса

СЕГОДНЯ 00:33 2019-12-11T00:33:27+03:00

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Россельхознадзор Петербурга в компании следователей и полиции нагрянули с проверкой на подозрительный склад в городе, принадлежащей предпринимателю Наталье Филатовой. В помещении, мягко говоря, нелегально перерабатывали сразу 780 килограмм мяса птицы.

- На склад предпринимателя поступали тушки цыплят бройлеров без ветеринарных сопроводительных документов. Более того, мясо перерабатывали в антисанитарных условиях. Продукция хранилась в сломанных холодильниках и быстро портилась. Далее курицу как ни в чем не бывало упаковывали в потребительские пакеты без маркировки со сроком годности и условий хранения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу.

В таких ужасных условиях разделывали тушки цыплят. Фото: ursn.spb.ru

Все 780 килограммов испорченной курицы уже изъяли и повезли на уничтожение. Перед этим качество мяса проверили в лаборатории. Что и следовало ожидать, от такой курицы мог отравиться любой потребитель.

ИСТОЧНИК KP.RU