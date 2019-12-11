«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков

СЕГОДНЯ 00:55 2019-12-11T01:29:51+03:00

Изменить размер текста: A A

«Зенит» в гостях уступил «Бенфике» со счетом 3:0 в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов в 2019 году. К сожалению, сине-бело-голубые завершили выступление в престижном еврокубке и даже не попали в плей-офф Лиги Европы. Это случилось из-за ничьи «Лиона» с «Лейпцигом» в параллельном матче. В итоге французы и немцы отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а португальцы в 1/16 Лиги Европы.

Встреча с «Бенфикой» прошла явно не по сценарию петербуржцев. Если первый тайм, завершился всухую, то во второй половине матча «Зенит» словно остался мыслями в раздевалке. Сначала Франко «разбудил» сине-бело-голубых на 47-й минуте. После этого вторую желтую карточку схлопотал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, сыграв рукой в своей штрафной и оставив команду вдесятером. Португальцы легко реализовали пенальти. Затем не порадовал и Сердар Азмун, забив автогол после розыгрыша углового лиссабонцами.

- За результатом встречи в параллельном матче мы не следили. Вопрос лишь в наших ошибках и пропущенных мячах. Нельзя не отдать должное «Бенфике». Мы дали возможность реализовать им атакующий потенциал, ту эмоциональную возможность, чтобы они сыграли так, как сыграли, - попытался найти слова Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер добавил, что не считает вылет из еврокубков катастрофой. Он пообещал сделать клуб сильнее в следующих сезонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бенфика - Зенит 10 декабря 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

Представляем вашему вниманию обзор матча Лиги чемпионов по футболу Бенфика - Зенит 10 декабря 2019. Обзор, голы, итоговый счет (подробности)

Benfica vs Zenit 3-0 All Golas & Highlights - Champions League - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU