2019-12-11T01:20:45+03:00
Дом. Семья

Коту-аутсайдеру Зефиру из Красносельского района уже 2 года не могут найти хозяев

Черно-белый котик еле пережил прошлую зиму
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Зефира гоняют местные коты, поэтому волонтеры хотят поскорее пристроить его домой. Фото: vk.com/krasnosel_newsЗефира гоняют местные коты, поэтому волонтеры хотят поскорее пристроить его домой. Фото: vk.com/krasnosel_news
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В Красносельском районе ищут хозяев полосатому коту Зефиру. Черно-белый красавец уже 2 года живет в одиночестве на улице, все усилия пристроить его заканчивались неудачей. Зоозащитники переживают за животного. По их словам, прошлую зиму он еле пережил. Все осложняется тем, что его мучают местные коты, которые постоянно гоняют и задирают «полосатика» из-за того, что он кастрирован.

- Зефир молод и ласков и очень хочет быть домашним любимцем и тереться о ноги лучшего в мире хозяина, лежать и перебирать лапками рядом на диване. Также он с удовольствием может жить в загородном доме, так как этот замурчательный кот – мышелов, - рассказывает про Зефира волонтер Елена в сообществе «Красносельский район» во «Вконтакте».

Зефир готов оказаться и на передержке и украсить временный дом. Зоозащитники уверяют, что он ничем не хуже домашних котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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