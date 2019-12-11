2019-12-11T01:53:33+03:00
Общество

Тысячи петербуржцев не могут выехать из страны из-за долгов

56 тысяч горожан находятся в списке невыездных, из них более трех тысяч – должники по алиментам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С начала 2019 года сразу 150 тысяч петербуржцев не могли выехать за границу, теперь это число значительно сократилось.С начала 2019 года сразу 150 тысяч петербуржцев не могли выехать за границу, теперь это число значительно сократилось.Фото: Артем КИЛЬКИН
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56 тысяч жителей Петербурга оказались невыездными за пределы страны. Всему виной различные долги. Причем, более трех тысяч человек не выплачивают алименты собственным детям. Однако в начале года временно запретили выезд из России сразу 150 тысячам петербуржцев. Как видно, к концу года многие из них встали на праведный путь и убрали свое имя из черного списка. Теперь на новогодние праздники им можно лететь куда угодно со спокойной душой.

- Выезд из России запрещают, если размер задолженности превышает 30 тысяч рублей. Если должник просрочил исполнение решения суда более чем на два месяца, то сумма по запрету на выезд за границу для него снижается до 10 тысяч рублей, - поясняют «Невские Новости».

Но и то не все. Планка долга от 10 тысяч рублей также «сковывает» тех, кто не платит алименты, не возмещает вред здоровью, вред из-за смерти кормильца, а также вред, связанный с имущественным ущербом или моральным вредом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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