2019-12-11T08:15:20+03:00
Происшествия

Обледеневшие трамвайные провода загорелись в Петербурге

На Новочеркасской электротранспорт встал в пробку [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Трамвайные провода в Петербурге загорелись из-за обледененияТрамвайные провода в Петербурге загорелись из-за обледененияФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге буквально за сутки температура воздуха упала на 10 градусов, из-за чего все улицы покрылись плотным слоем инея и льда. Больше всего пострадали электропровода, с которых еще накануне капала дождевая вода. Так, утром в среду, 11 декабря, рядом со станцией метро «Новочеркасская» во время движения трамвая, начали искриться провода, а потом и вовсе воспламенились. Из-за такого яркого фейерверка общественный транспорт встал.

- В понедельник на Энгельса был похожий фейерверк. Только без последствий. Посверкало, искрами посыпало, но не загорелось, - рассказала в сети петербурженка.

Замыкание обошлось без серьезных последствий, из горожан никто не пострадал. Петербуржцы лишь отшучивались, что трамвай просто готовится к Новому году и решил сам устроить праздничный салют.

В 7:30 утра аварийные службы уже прибыли на место для починки проводов. Автомобилисты объезжают место затора, а вот трамваи на время встали.

Трамвайные провода в Петербурге воспламенились из-за обледенения .

ИСТОЧНИК KP.RU

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