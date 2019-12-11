Сбежавшую лошадь в центре Петербурга, поймали у «Электросилы»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-11T08:32:00+03:00

В центре Петербурга сбежала лошадь. Поймать ее удалось на Московском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Кобыла скинула свою наездницу и ускакала по Московскому проспекту [видео]

Изменить размер текста: A A

В Петербурге произошла ночная погоня за лошадью. После полуночи 11 декабря еще неспящие горожане наблюдали за тем, как белая в черные пятна кобыла скачет по Московскому проспекту в сторону загорода. Конь выбежал на дорогу, мешая автомобилистам ехать. По тому, насколько резво животное пыталось убежать, было видно, что оно в панике.

- Лошадь скинула наездницу в центре города и убежала. Девушка сейчас в травмпункте, - рассказали владельцы коня.

Беглянку удалось поймать в районе станции метро «Электросила». Ее привязали к дереву неравнодушные петербуржцы и вызвали полицию. Также очень быстро нашелся хозяин. Когда кобыла увидела знакомого человека, то полностью успокоилась и спокойна отправилась вместе с ним домой.

Из-за чего сбежала лошадь, пока не известно. Пользователи сети предположили, что животное чего-то сильно испугалось, из-за чего встало на дыбы, сбросило свою наездницу и ускакало.

Лошадь сбежала в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU