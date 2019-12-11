Дед Мороз петербургского метрополитена проводит конкурс для детей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-11T09:04:06+03:00

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Самый яркий и долгожданный зимний праздник – Новый год, все ближе. В этот день все дети ждут чуда и подарков. Накануне торжества метрополитен Петербурга объявил конкурс для юных горожан, судьей которого будет сам Дед Мороз. Для этого детишкам от 5 до 8 лет надо достать краски, карандаши и листы бумаги и нарисовать рисунок для Волшебника о том, как они видят Новый год в подземке.

- Со 2 по 20 декабря 2019 года присылайте рисунки ваших детей на тему «Новый год в метро», - сообщили в подземке Петербурга.

Разумеется, конкурс не обойдется без подарков. Авторы трех самых праздничных рисунков получат от Деда Мороза приглашение на интересную экскурсию на ретросоставе, которая состоится 27 декабря. Победителей определит сам Волшебник, после того, как просмотрит все детские рисунки. Результаты будут объявлены 23 декабря в 18:00 на страницах социальных сетей подземки.

Присылать работы юных петербуржцев надо на электронную почту: metrospbphoto@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU