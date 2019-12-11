2019-12-11T09:29:11+03:00
Происшествия

Пьяная петербурженка избивала малолетних детей и не пускала их домой

В полицию за помощью обратилась сама 10-летняя девочка с 8-летней сестрой
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пьяная женщина избивала маленьких дочерей и не пускала их домойВ Петербурге пьяная женщина избивала маленьких дочерей и не пускала их домойФото: Алексей ФОКИН
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Есть известная фраза: «Пьющая мать – горе в семье». Полиция Петербурга разбирается с заявлением о жестоком обращении с малолетними детьми их родительницы. Причем, обратилась за помощью к правоохранителям маленькая 10-летняя девочка. Во вторник, 10 декабря, ребенок, не зная куда податься, решила найти защиту у стражей порядка.

- 10 декабря в полицию поступило сообщение от 10-летней девочки, которая сообщила, что ее с 8-летней сестрой не пускает домой собственная мать. Юная петербурженка пояснила, что родительница находится в пьяном состоянии в квартире дома 5 по улице Осипенко, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Получив крик о помощи, полицейские незамедлительно приехали на место. Девочки рассказали правоохранителям, что мать их избивает и они категорически не хотят возвращаться домой.

Полицейские связались с отцом детей и отвезли девочек ему. На данный момент началась проверка заявлений, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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