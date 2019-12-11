2019-12-11T10:14:15+03:00
Происшествия

Труп с простреленной головой нашли в гараже в Петербурге

Умершего мужчину неделю разыскивала полиция
Лилия КОЗЛОВА
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В гараже в Петербурге найден труп с простреленной головойВ гараже в Петербурге найден труп с простреленной головойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга проводит проверку в связи с обнаружением трупа человека в одном из гаражей Петродворцового района. Во вторник, 10 декабря, оперативники нашли тело 45-летнего жителя Петергофа с простреленной головой. Что произошло с мужчиной, выясняют правоохранители. Известно, что ранее он был объявлен в розыск как без вести пропавший.

- Около 19:40 часов во вторник, 10 декабря, в гараже в доме 3 по Гостилицкому шоссе найдет труп 45-летнего петербуржца с огнестрельным ранением головы. Известно, что это помещение он снимал в аренду у 77-летнего местного жителя, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Там же, в гараже, правоохранители нашли охотничье ружье Иж-27, один патрон и 1 гильзу. Выяснить все обстоятельства предстоит полиции.

Известно, что данный мужчина пропал 4 декабря – ушел из дома и не вернулся. Жил он в Петергофе на улице Чебышевской и нигде не работал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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