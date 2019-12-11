Автобус соединит Васильевский остров и Балтийский вокзал Петербурга

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-11T10:33:54+03:00

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Маршрут № 100 в Петербурге соединит Васильевский остров и Балтийский вокзал. С 16 декабря трасса автобуса будет продлена. На сегодняшний момент конечная остановка данного маршрута находится на станции метро «Адмиралтейская».

- Изменения позволят обеспечить дополнительную транспортную связь Васильевского острова и Адмиралтейского района, а также улучшат транспортное обслуживание новых кварталов на намывной территории, - сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Также на линию каждый день будут выходить два дополнительных автобуса, для того, чтобы охватить весь поток пассажиров.

Теперь маршрут автобуса № 100 будет проходить: от Наличной улицы по Кораблестроителей, Мичманской, Морской набережной, Прибалтийской площади, выйдет снова на Кораблестроителей, далее по улице Нахимова, далее по действующей трассе до площади Труда, набережной Крюкова канала, по улице Глинки, улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, Ново-Петергофскому мосту и до Балтийского вокзала. В обратную сторону автобус будет проходить по четной стороне набережной Обводного канала.

ИСТОЧНИК KP.RU