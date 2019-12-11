2019-12-11T10:38:47+03:00
Общество

Зима возвращается: Гребень антициклона принесет в Петербург морозную погоду

Днем 11 декабря в городе будет ясно и до -3 градусов
Петр КИБЕР
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В среду в Петербург вернется зима. Но на один день.В среду в Петербург вернется зима. Но на один день.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Солнечная и морозная погода придет в Петербург после слякоти и дождей. 11 декабря город накроет гребень антициклона, который принесет похолодание и минусовую температуру, а также приоткроет подзабытое горожанами солнце.

- В среду город будет находиться под влиянием гребня антициклона. Погода облачная с прояснениями, без осадков. Температура вернется к норме и составит -1…-3 градуса. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется на отметке 762 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает в соцсетях ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Аналогичный прогноз синоптики дают и на Ленинградскую область. Но в 47 регионе чуть холоднее - до минус 6 градусов.

Впрочем, надолго «зима» не задержится и уже завтра в Петербург вернется околонулевая температура. А в пятницу по прогнозу будет и вовсе до 3 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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