Петербург стал третьим в рейтинге самых комфортных для жизни городов России
Рейтинги комфортности городов составляются с регулярной завидностью. И чаще всего в них побеждают крупные, но не очень города с хорошим климатом, развитой инфраструктурой и приличными зарплатами. Так получилось и в этот раз. Самым удобным местом для жизни в России признали Краснодар. А Санкт-Петербург занял третье место.
- Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга, - пишет РБК со ссылкой на институт территориального развития «Урбаника», который и составил список.
Всего специалисты изучили сотню российских городов и расставили их по позициям согласно собственным пониманиям о комфорте и условиях жизни.
Основными критериями были: уровень зарплат, расходы на ЖКХ, обеспеченность людей жильем - возможность купить квартиру на доходы; наличие торговых центров; загруженность дорог, уровень преступности, благоустройство города; климат и транспортная доступность.
Худшим в списке стал Уссурийск. А вот Москва, которая обычно лидирует в подобных списках, стала лишь 52-й. Причиной этому стали высокие цены на жилье, пробки и проблемы с экологией.
ИСТОЧНИК KP.RU