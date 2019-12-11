Тюменца поймали с 600 граммами гашиша на петербургском вокзале

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-11T11:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге на Ладожском вокзале задержали 30-летнего приезжего из Тюмени, приехавшего в Северную столицу за «покупками». Однако шопинг гостя города оказался не обычным. Сотрудники транспортной полиции во время досмотра нашли у мужчины шесть пакетов, в которых находились наркотики, известные как гашиш. Об этом стало известно в среду, 11 декабря.

- Гражданин упаковал наркотики в шесть пакетиков весом 100 граммов каждый и спрятал их в карманы своей одежды. Всего при себе у него было 600 граммов гашиша, - сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Выяснилось, что 30-летний житель Тюмени специально приехал в Петербург для того, чтобы купить здесь наркотики, которые он планировал продавать в своем родном городе. Гашиш он купил через «закладки», собирать которые ему пришлось по разным районам Ленинградской области. Всего на «шопинг» мужчина потратил порядка 240 тысяч рублей.

На гостя Северной столицы завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU