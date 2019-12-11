2019-12-11T11:18:36+03:00
Происшествия

Жителя Брянска поймали в Петербурге с килограммом наркотиков

26-летний мужчина возил вещества в своей машине
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали уроженца Брянска с килограммом наркотика.Полицейские поймали уроженца Брянска с килограммом наркотика.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С целым килограммом синтетического наркотика задержали в Петербурге уроженца Брянска. Мужчина попался полицейским в тот момент, когда сидел в собственном автомобиле вместе с приятелем. На заднем сиденье авто лежала спортивная сумка с интересными свертками, а в них - белый порошок.

- Из сумки было изъято 4 синих свертка и 2 полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой около 1000 граммов, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Проведенная позднее экспертиза показала, что это был синтетический наркотик из разряда эфедронов.

В отношении безработного уроженца Брянска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». По ней молодому мужчине грозит несколько лет лишения свободы. Сам он пока задержан, а его приятеля отпустили на все четыре стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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