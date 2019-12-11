2019-12-11T11:53:44+03:00
Происшествия

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки задержали в Ленобласти спустя 8 лет

Мужчина надругался над ребенком, задушил подушкой, а потом выбросил труп в лесополосе
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки 8 лет назадВ Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки 8 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области спустя восемь лет нашла подозреваемого в зверском убийстве 10-летней девочки. Во вторник, 10 декабря, правоохранители задержали в городе Волосово двоих мужчин: возможного насильника и его подельника, который помогал избавиться от бездыханного тела.

- В конце марта 2011 года в полицию обратилась ныне 45-летняя мать девочки, жительница Волосово. Она рассказала, что 28 марта ее 10-летняя дочь была в гостях у родственника на улице Красных Партизан. Вечером девочка отправилась домой, но так и не вернулась, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Поиски девочки продолжались несколько месяцев. Только 4 июля 2011 года в лесном массиве, в 8 километрах от деревни Извара Волосовского района Ленобласти был обнаружен фрагмент трупа ребенка. Благодаря экспертизам удалось установить, что это та самая пропавшая девочка.

Поиски убийцы затянулись на восемь лет. Около 19:00 10 декабря 2019 года оперативники наконец задержали подозреваемых – 55-летнего мужчину и его 35-летнего родственника. Оба живут в том же Волосово.

По версии следствия, все произошло 26 марта 2011 года около 20:00 часов дома у 55-летнего мужчины. Он изнасиловал ребенка, задушил ее подушкой и завернул в одеяло. Потом в ночь с 27 на 28 марта вместе со своим родственником вывезли труп в лесополосу, выбросили его, прикопав снегом.

Подозреваемый в убийстве задержан. Его подельнику мера пресечения пока не избиралась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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