2019-12-11T12:06:46+03:00
Происшествия

«Хочет «увековечить» Анастасию»: адвокат рассказал, над какой книгой работает Олег Соколов в СИЗО

По словам Александра Почуева, доцент-расчленитель посвятит свой новый труд любимой, которую он убил и расчленил в ночь с 7 на 8 ноября
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам адвоката Олега Соколова, доцент-расчленитель работает над книгой, посвященной своей жертве - молодой аспирантке Анастасии Ещенко. Фото: Скриншот видео YouTubeПо словам адвоката Олега Соколова, доцент-расчленитель работает над книгой, посвященной своей жертве - молодой аспирантке Анастасии Ещенко. Фото: Скриншот видео YouTube
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Доцент-расчленитель Олег Соколов, в ночь с 7 на 8 ноября зверски убивший и расчленивший свою молодую аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, будучи под стражей занялся творческой деятельностью. По словам его адвоката Александра Почуева, одиозный историк пишет художественный труд, посвященный своей жертве.

- Ему ничего не остается делать, кроме как писать, - признался Почуев на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 11 декабря. – Ранее СМИ заявляли, что он работает над автобиографическим романом, но это не так. Это будет книга, посвященная Анастасии Ещенко, их отношениям. Все-таки до трагедии они пять лет жили вместе, и это были пять лет любви.

На данный момент Олег Соколов находится в СИЗО - ему предстоит психиатрическая экспертиза, которая продлится как минимум до начала января. Фото: Артем КИЛЬКИН

На данный момент Олег Соколов находится в СИЗО - ему предстоит психиатрическая экспертиза, которая продлится как минимум до начала января.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Почуева, таким способом Соколов хочет «увековечить» Анастасию, чтобы ее имя вспоминали и ассоциировали не только в связи с кровавыми событиями, развернувшимися в начале ноября в квартире историк на набережной реки Мойки. Адвокат сам рекомендовал «доценту-расчленителю» заняться написанием чего-либо, чтобы снять стресс.

- Сейчас он по-прежнему находится в тяжелом моральном состоянии, - отметил адвокат. – Плачет, искренне раскаивается в содеянном.

Вместе с Анастасией Ещенко ее будущий палач прожил около пяти лет. Фото: Скриншот сайта YouTube

Вместе с Анастасией Ещенко ее будущий палач прожил около пяти лет. Фото: Скриншот сайта YouTube

Также Почуев рассказал, что Соколов не отказывается от намерения каким-то образом помочь семье Ещенко. Однако родственники убитой аспирантки на контакт с его представителями не идут.

- Я связывался с семьей Анастасии через ее брата, - констатировал адвокат. – Но он сказал, что они пока не готовы к диалогу.

Появилось видео попытки самоубийства доцента Олега Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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