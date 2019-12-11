2019-12-11T12:08:51+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли 780 кг опасной курятины, которую разделывали на грязной картонке

Всю партию товара изъял Россельхознадзор
Петр КИБЕР
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Вот в таких условиях разделывали курицу, которая потом шла в продажу. Фото:Россельзхознадзор по СПб ЛО и ПО.Вот в таких условиях разделывали курицу, которая потом шла в продажу. Фото:Россельзхознадзор по СПб ЛО и ПО.
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Не самые аппетитные окорочка, крылышки, грудки и прочие составные части курицы, а также целые еще неразделанные тушки, лежавшие на грязном картоне, нашли инспектора Россельхознадзора, пришедшие с визитом к частной предпринимательнице в Петербурге.

- В результате проверки был установлен факт нелегальной переработки мяса птицы. На склад индивидуального предпринимателя поступали тушки цыплят без ветеринарных документов, -сообщает пресс-служба ведомства.

Но казенные фразы не передают полной картины. Тут картинка стоит тысячи слов. Но полу и столах, в условиях полной антисанитарии, тушки цыплят разделывали грязными ножами на грязных же подстилках.

Всю готовую продукцию упаковывали тут же, без маркировки даты выпуска и сроков хранения. Успевшая стухнуть курица хранилась рядом. Из-за этого еще нормальное мясо уже было опасным - специалисты ветлаборатории установили превышение бактерий в курице в 82 раза.

Всего у предпринимательницы было изъято 780 килограммов курятины, в ее отношении начата проверка.

Вся курица была опасной, а санитарные нормы нарушены в грубой форме. Фото:Россельзхознадзор по СПб ЛО и ПО.

Вся курица была опасной, а санитарные нормы нарушены в грубой форме. Фото:Россельзхознадзор по СПб ЛО и ПО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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