Петербуржец в декабре набрал на болоте 5 килограммов клюквы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-11T12:38:27+03:00

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Конец лета и начало осени - традиционная пора для любителей пойти по грибы-ягоды. С приходом первых морозов ни тех ни других даров природы практически не остается. Грибы гниют, а ягоды мерзнут. Но теплая осень и начало зимы привели к тому, что и в декабре можно набрать лесной урожай. Так поступил житель Петербурга, собравший 5 килограммов клюквы 9 декабря.

- Три часа провел на болоте. Очень тепло и ветрено. Дождь почти не шел. Снежный покров на болоте 50/50. Итог 5 кг клюквы. Так и до новогодних можно продолжить, - пишет в паблике «Погода в Петербурге» Александр Елисеев.

Но нынешний год в этом плане не уникальный. По словам самого мужчины, в 2006-м он также ходил по ягоды до глубокой зимы. Удивительно, но ягода попалась крупная и красивая, а после морозов - особенно вкусная.

Напомним, что синоптики не обещают морозов до 20-х чисел декабря. Но и тогда температура не уйдет за показатели климатической нормы. Даже в новогоднюю ночь ниже 5-10 градусов ниже ноля ждать горожанам не стоит. Вполне возможно даже без снега.

ИСТОЧНИК KP.RU