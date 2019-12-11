Петербургские полицейские вернули подарок для девочки, который потеряла жительница Астрахани
Полицейские аэропорта Пулково помогли жительнице Астрахани вернуть подарок, который она купила в Петербурге для своей внучатой племянницы. Женщина так спешила на самолет, что забыла его в зале ожидания воздушной гавани. Однако правоохранители не остались безразличны к чужой беде и нашли потерянную вещь. В ответ астраханка в среду, 11 декабря, прислала руководству МВД Пулково благодарственное письмо.
- Жительница Астрахани была в Петербурге в командировке. В Северной столице она купила для своей внучатой племянницы детский шезлонг. Однако, во время выхода на посадку пассажирка по собственной невнимательности потеряла ручную кладь, - сообщили в управлении на транспорте по СЗФО.
Прилетев, в родной город она поняла, что потеряла подарок и незамедлительно обратилась к сотрудникам полиции за помощью.
Правоохранители очень быстро нашли потерянную вещь. С помощью камер они увидели, что оставленный шезлонг забрала себе работница клининговой компании.
У уборщицы, которая незаконно забрала чужую вещь, ее забрали и вернули детский презент законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU