2019-12-11T13:41:41+03:00
Общество

В Пулково поймали пассажирку с 12 кг столового серебра

Все ножи, лжки и бокалы прилетели в Петербург из Чехии
Петр КИБЕР
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Петербурженка лишилась в Пулково 12 килограммов столового серебра. Фото: СЗТУПетербурженка лишилась в Пулково 12 килограммов столового серебра. Фото: СЗТУ
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12 килограммов столовых приборов из знаменитого чешского серебра решила привезти контрабандой из Чехии жительница Санкт-Петербурга. К ее сожалению, таможня не дремлет и все нажитое добро у дамы изъяли в Пулково.

- Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала «зеленый» коридор, заявив, тем самым, что у нее отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако в ее багаже нашлись столовые принадлежности в общем количестве 185 штук, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Проведенная экспертиза показала, что все предметы изготовлены из 925-й пробы, а стоимость партии составляет около полутора миллионов рублей. При этом крупной контрабандой, попадающей под уголовную статью, считается партия ценой от 1 миллиона.

В итоге все столовое серебро у петербурженки изъяли. По статье за контрабанду ей грозит крупный штраф или даже тюрьма на срок от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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