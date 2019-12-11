2019-12-11T13:57:55+03:00
Общество

Петербуржец пытался вывезти из Финляндии 211 килограммов сыра и масла, чтобы «побаловать себя на день рождения»

Мужчина пояснил, что вся молочка нужна ему для праздничного стола
Лилия КОЗЛОВА
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На границе с Финляндией у петербуржца изъято 211 килограммов молочной продукции / Фото: Северо-Западное таможенное управлениеНа границе с Финляндией у петербуржца изъято 211 килограммов молочной продукции / Фото: Северо-Западное таможенное управление
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Житель Петербурга пытался провезти через границу 211 килограммов молочной продукции. Как стало известно в среду, 11 декабря, на таможенном посту Брусничное при выезде из Финляндии в туристическом автобусе пограничники нашли огромное количество продуктов, которые задекларированы не были. И само по себе количество еды сильно превышало дозволенные нормы в 5 килограммов.

- В автобусе находилось 211 килограммов сыра и масла, которые принадлежали одному из пассажиров. Как он пояснил таможенникам, у него «завтра день рождения», и он «решил себя побаловать, но не рассчитал норму», - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Еще у одной пассажирки было в багаже 38 игрушек и 30 упаковок термобелья. По ее словам, все это она купила по просьбе знакомых, а чеки сохранить забыла. При этом Финляндию посещает три раза в месяц, но с таможенными правилами декларирования товаров не знакома.

Несмотря на все оправдания, товары были признаны не предназначенным для личного пользования и изъяты. А в отношении обоих путешественников возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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