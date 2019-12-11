«Ложное солнце» взошло над Петербургом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-11T14:25:22+03:00

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Жителей Петербурга, привыкших к дождям и серому небу, утром в среду, 11 декабря, неожиданно порадовало яркое зарево. Горожане заметили, что небосвод окрасили теплые, солнечные краски. Однако, как оказалось, Солнце не совсем настоящее, а, так называемое, «ложное».

- Кусочек зимней радуги слева от солнца. Эффект называется гало, если я не ошибаюсь, - подписал фотографию в своем Instagram один из петербуржцев.

Это природное явление относится к виду гало и называется паргелий / Фото: @carlson.studio

«Ложное солнце» или паргелий – это один из видов природного явления гало. Выглядит оно как светлое радужное пятно на уровне Солнца. В Петербурге оно появилось из-за того, что в городе резко похолодало с +5 до -5 градусов. Солнечный свет стал преломляться в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Примечательно, что паргелий, в отличии от обычного гало, расстилается по всему небу параллельно горизонту на высоте солнца. В целом, такое явление случается в Петербурге, однако оно еще больше радует, так как соленные дни в Северной столице выдаются не часто.

ИСТОЧНИК KP.RU