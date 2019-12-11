2019-12-11T14:25:22+03:00
Общество

«Ложное солнце» взошло над Петербургом

Горожане заметили в небе необычное природное явление [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Над Петербургом взошло "ложное солнце" / Фото: @iuliakot88Над Петербургом взошло "ложное солнце" / Фото: @iuliakot88Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жителей Петербурга, привыкших к дождям и серому небу, утром в среду, 11 декабря, неожиданно порадовало яркое зарево. Горожане заметили, что небосвод окрасили теплые, солнечные краски. Однако, как оказалось, Солнце не совсем настоящее, а, так называемое, «ложное».

- Кусочек зимней радуги слева от солнца. Эффект называется гало, если я не ошибаюсь, - подписал фотографию в своем Instagram один из петербуржцев.

Это природное явление относится к виду гало и называется паргелий / Фото: @carlson.studio

Это природное явление относится к виду гало и называется паргелий / Фото: @carlson.studio

«Ложное солнце» или паргелий – это один из видов природного явления гало. Выглядит оно как светлое радужное пятно на уровне Солнца. В Петербурге оно появилось из-за того, что в городе резко похолодало с +5 до -5 градусов. Солнечный свет стал преломляться в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Примечательно, что паргелий, в отличии от обычного гало, расстилается по всему небу параллельно горизонту на высоте солнца. В целом, такое явление случается в Петербурге, однако оно еще больше радует, так как соленные дни в Северной столице выдаются не часто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лыжные стрелы начнут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 5 января
На Малоохтинском проспекте сносят корпуса завода Буревестник
Гонщик на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин в Купчино
Три машины «размотались» в серьезном ДТП на трассе «Кола»
Предприниматели пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте
Суд арестовал предполагаемого подельника главы «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей
Wizz Air первой подала заявку на полеты по «открытому небу» из Пулково
Петербуржец пытался вывезти из Финляндии 211 килограммов сыра и масла, чтобы «побаловать себя на день рождения»
В Пулково поймали пассажирку с 12 кг столового серебра
Мельникова ответила на слухи о выдвижении ее на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербургские полицейские вернули подарок для девочки, который потеряла жительница Астрахани
Петербуржец в декабре набрал на болоте 5 килограммов клюквы
Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа