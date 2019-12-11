2019-12-11T14:58:14+03:00
Общество

Предприниматели пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте

Киоск погрузили на прицеп, однако его владельцы продолжают спорить с правоохранителями
Лилия КОЗЛОВА
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Бизнесмены пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте в ПетербургеБизнесмены пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге бизнесмены пытаются защитить свой овощной ларек, расположенной на Гражданском проспекте в Калининском районе города. В среду, 11 декабря, забирать киоск приехал грузовик с прицепом и сотрудники полиции. Однако предприниматели вступили с ними в активный спор, в надежде отвоевать право на торговлю.

- На Гражданском 17 пытаются увезти овощной ларек. Предприниматели против. Приехало три машины полиции, - поделились увиденным очевидцы в соцсетях.

Спор продолжался несколько часов. Владельцы ларька показывали документы, пытались всячески настоять на своем и договориться. Однако стражи порядка были неумолимы.

- Там уже второй раз пытаются увезти этот ларек. В прошлый раз приехало машин пять с «предпринимателями», и как-то они умудрились его отстоять, - рассказал местный житель.

Чем закончился спор «овощных бизнесменов» с правоохранителями, не известно. Судя по фото, магазинчик все же поместили на прицеп грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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