Три машины «размотались» в серьезном ДТП на трассе «Кола»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-11T15:38:58+03:00

В результате два водителя отправились в больницу

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Резкое похолодание, которое пришло на Северо-Запад России вечером 10 декабря, стало неожиданностью для некоторых автомобилистов. Сырые от слякоти дороги мгновенно превратились в каток, из-за чего произошло несколько серьезных ДТП. Одно из них - утром среды на Мурманском шоссе.

- Около 8:20 11 декабря на 161 километре автодороги «Кола» водитель Hyundai Getz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На «встречке» легковушка влетела в Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, вылетел на встречную полосу для себя и там столкнулся с Toyota Camry.

В итоге две машины улетели с дороги, а третья остановилась посередине изрядно помятая. По счастью, все автомобилисты остались живы, но двоим из них понадобилась помощь медиков.

А синоптики тем временем предупреждают, что гололед на областных и городских дорогах будет образовываться ближайшие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU