2019-12-11T16:02:59+03:00
Происшествия

Гонщик на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин в Купчино

ДТП произошло прямо напротив магазина автозапчастей
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина на SAAB снес столб и целый ряд припаркованных машин в ПетербургеМужчина на SAAB снес столб и целый ряд припаркованных машин в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге гонщик на иномарке Saab устроил массовое ДТП. Вместе с ним участниками аварии стали припаркованные машины, а также нив чем не повинный столб. Днем в среду, 11 декабря, автомобилист ехал по Бухарестской улице в Купчино и «не рассчитал» траекторию движения.

- Мужчина, на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин. Правый ряд, - рассказали об аварии в соцсети свидетели.

В итоге лихач зацепил по меньше мере 10 автомобилей. У некоторых остались только царапины, а кому-то менее повезло: отломаны бамперы, побиты фары. У одной из машин напрочь смят капот. Сам виновник аварии остался жив и здоров.

Примечательно, что ДТП произошло прямо напротив магазина автозапчастей Saab. Пользователи сети не смогли пройти мимо этого факта и стали шутить о том, что водитель просто спешил заменить тормозные колодки. Но не успел.

- Сегодня магазин план выполнил, - отметил один из участников обсуждения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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