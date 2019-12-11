На Малоохтинском проспекте сносят корпуса завода Буревестник

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-11T16:06:09+03:00

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Корпусов завода «Буревестник», что на Малоохтинском проспекте Петербурга, больше не существует. Утром 11 декабря в Красногвардейском районе начали активный снос старых советских построек. В будущем здесь должен появиться новый жилой комплекс.

- Здание научно-производственного предприятия «Буревестник» расположено на Малоохтинском проспекте, 68. Предприятие разрабатывало и производило рентген-аппаратуру для медицины, - пишет «Мойка 78».

Надо сказать, что решение о переводе производства из города было принято еще несколько лет назад. Тогда владельцы нашли покупателя на землю, а сам завод работает и поныне. В 2018 году он переехал в новое здание на улице Летчика Паршина, что в промзоне «Новоорловская».

Отметим, что снос остатков корпусов на Малоохтинском проспекте, который проходит не совсем гладко, должен завершиться в январе 2020 года. Тогда же здесь начнется возведение жилого комплекса бизнес-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU