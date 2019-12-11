2019-12-11T16:06:09+03:00
Общество

На Малоохтинском проспекте сносят корпуса завода Буревестник

На месте бывшего советского предприятия возведут новый жилой комплекс
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге сносят старые корпуса завода "Буревестник" Фото: панорамы Google / "Мойка 78"В Петербурге сносят старые корпуса завода "Буревестник" Фото: панорамы Google / "Мойка 78"
Изменить размер текста:

Корпусов завода «Буревестник», что на Малоохтинском проспекте Петербурга, больше не существует. Утром 11 декабря в Красногвардейском районе начали активный снос старых советских построек. В будущем здесь должен появиться новый жилой комплекс.

- Здание научно-производственного предприятия «Буревестник» расположено на Малоохтинском проспекте, 68. Предприятие разрабатывало и производило рентген-аппаратуру для медицины, - пишет «Мойка 78».

Надо сказать, что решение о переводе производства из города было принято еще несколько лет назад. Тогда владельцы нашли покупателя на землю, а сам завод работает и поныне. В 2018 году он переехал в новое здание на улице Летчика Паршина, что в промзоне «Новоорловская».

Отметим, что снос остатков корпусов на Малоохтинском проспекте, который проходит не совсем гладко, должен завершиться в январе 2020 года. Тогда же здесь начнется возведение жилого комплекса бизнес-класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гонщик на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин в Купчино
Три машины «размотались» в серьезном ДТП на трассе «Кола»
Предприниматели пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте
Суд арестовал предполагаемого подельника главы «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей
«Ложное солнце» взошло над Петербургом
Wizz Air первой подала заявку на полеты по «открытому небу» из Пулково
Петербуржец пытался вывезти из Финляндии 211 килограммов сыра и масла, чтобы «побаловать себя на день рождения»
В Пулково поймали пассажирку с 12 кг столового серебра
Мельникова ответила на слухи о выдвижении ее на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербургские полицейские вернули подарок для девочки, который потеряла жительница Астрахани
Петербуржец в декабре набрал на болоте 5 килограммов клюквы
Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа