2019-12-11T16:59:39+03:00
Общество

Коммунальщиков накажут за плохую уборку снега в центре Петербурга

В Адмиралтейском районе прошла проверка состояния улиц в зимний период
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коммунальщиков накажут за талый снег на Римского-Корсакова в ПетербургеКоммунальщиков накажут за талый снег на Римского-Корсакова в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге прошла проверка качества уборки улиц в зимний период времени. В среду, 11 декабря, прокуратура вместе с представителями Государственной жилищной инспекции и СПБ ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района» обследовали улицы, а также дворы в районе. Выяснилось, что не все дороги убраны идеально.

- В момент проверки не были очищены тротуары на проспекте Римского-Корсакова, а также на улице Подольской. Имеющиеся скопления снега, его талое состояние затрудняют движение пешеходов, создают угрозу жизни и здоровью жителей района, - сообщили в прокуратуре.

Также снежные массы мешали проходу пешеходов и проезду транспорта во дворах дома 22 в Дровяном переулке, дома 65 по проспекту Римского-Корсакова, домах 19 и 21 на Витебской улице.

Все недочеты были внесены в отчет, который прокуратура направила в Государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СКА создал эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА на «Газпром Арене»
Иномарка влетела в магазин «Лента» на улице Бабушкина и прожгла всю резину
После необычного тепла в Ленобласти резко похолодает до -10 градусов
В последнюю предновогоднюю пятницу из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Сапсаны»
На границе с Эстонией у россиянина изъяли килограмм кокаина
Мосты Петербурга «оделись» в новогодние наряды
Алиментщицу поздравили с днем рождения в камере и она решила исправиться
В Мариинском дворце к юбилею ЗакСа открылась выставка раритетных фотографий
Росгвардия поймала мужчин, укравших платежный терминал из супермаркерта
Экс-инспектора министерства по делам гражданской обороны в Петербурге осудили за взятку
Лыжные стрелы начнут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 5 января
На Малоохтинском проспекте сносят корпуса завода Буревестник
Гонщик на Saab снес столб и целый ряд припаркованных машин в Купчино
Три машины «размотались» в серьезном ДТП на трассе «Кола»
Предприниматели пытаются отвоевать овощной ларек у полиции на Гражданском проспекте
Суд арестовал предполагаемого подельника главы «Метростроя» по делу о растрате 178 миллионов рублей
«Ложное солнце» взошло над Петербургом
Wizz Air первой подала заявку на полеты по «открытому небу» из Пулково
Петербуржец пытался вывезти из Финляндии 211 килограммов сыра и масла, чтобы «побаловать себя на день рождения»
В Пулково поймали пассажирку с 12 кг столового серебра
Мельникова ответила на слухи о выдвижении ее на пост уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
Петербургские полицейские вернули подарок для девочки, который потеряла жительница Астрахани
Петербуржец в декабре набрал на болоте 5 килограммов клюквы
Убийца 10-летней девочки в Ленобласти, рассказал, как 8 лет назад избавлялся от трупа