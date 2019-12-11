Коммунальщиков накажут за плохую уборку снега в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-11T16:59:39+03:00

Коммунальщиков накажут за талый снег на Римского-Корсакова в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Петербурге прошла проверка качества уборки улиц в зимний период времени. В среду, 11 декабря, прокуратура вместе с представителями Государственной жилищной инспекции и СПБ ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района» обследовали улицы, а также дворы в районе. Выяснилось, что не все дороги убраны идеально.

- В момент проверки не были очищены тротуары на проспекте Римского-Корсакова, а также на улице Подольской. Имеющиеся скопления снега, его талое состояние затрудняют движение пешеходов, создают угрозу жизни и здоровью жителей района, - сообщили в прокуратуре.

Также снежные массы мешали проходу пешеходов и проезду транспорта во дворах дома 22 в Дровяном переулке, дома 65 по проспекту Римского-Корсакова, домах 19 и 21 на Витебской улице.

Все недочеты были внесены в отчет, который прокуратура направила в Государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU