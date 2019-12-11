2019-12-11T17:14:36+03:00
Происшествия

Росгвардия поймала мужчин, укравших платежный терминал из супермаркерта

Неудачливыми похитителями оказались два рецидивиста, в том числе алиментщик
Петр КИБЕР
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Двое петербуржцев украли из супермаркета платежный терминал. Фото: УВО Росгвардии поо СПб и ЛОДвое петербуржцев украли из супермаркета платежный терминал. Фото: УВО Росгвардии поо СПб и ЛО
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По горячим следам было раскрыто дерзко е похищение платежного терминала из супермаркета, которое произошло в Петербурге вечером 10 декабря. Около 22:30 двое мужчин зашли в магазин на улице Генерала Симоняка и просто вынесли аппарат оттуда.

- Вскоре работник магазина обнаружил отсутствие платежного терминала и позвонил в полицию. На место ЧП пробыли сотрудники Росгвардии, которые по записям камер наблюдения установили подозреваемых, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Уже через 20 минут патрулирования окружающей территории стражи порядка заметили мужчину, подходящего по приметам. Увидев полицейских мужчина попытался сбежать, но безуспешно.

Сам задержанный тут же и рассказал, что терминал лежит в парадной одного из соседних домов. Вскрыть его злодеи не успели. А вскоре в руках правоохранителей оказался и второй похититель.

Оба они оказались ранее судимыми. Один за мошенничество, избиение и убийство по неосторожности, а другой - за неуплату алиментов. Теперь приятелям светит новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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