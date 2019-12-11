Росгвардия поймала мужчин, укравших платежный терминал из супермаркерта
По горячим следам было раскрыто дерзко е похищение платежного терминала из супермаркета, которое произошло в Петербурге вечером 10 декабря. Около 22:30 двое мужчин зашли в магазин на улице Генерала Симоняка и просто вынесли аппарат оттуда.
- Вскоре работник магазина обнаружил отсутствие платежного терминала и позвонил в полицию. На место ЧП пробыли сотрудники Росгвардии, которые по записям камер наблюдения установили подозреваемых, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
Уже через 20 минут патрулирования окружающей территории стражи порядка заметили мужчину, подходящего по приметам. Увидев полицейских мужчина попытался сбежать, но безуспешно.
Сам задержанный тут же и рассказал, что терминал лежит в парадной одного из соседних домов. Вскрыть его злодеи не успели. А вскоре в руках правоохранителей оказался и второй похититель.
Оба они оказались ранее судимыми. Один за мошенничество, избиение и убийство по неосторожности, а другой - за неуплату алиментов. Теперь приятелям светит новый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU