Алиментщицу поздравили с днем рождения в камере и она решила исправиться

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-11T17:40:20+03:00

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На путь исправления решила стать 28-летняя жительница Кронштадта, которая получила 10 суток ареста за неуплату алиментов. Горе-мамаша накопила долг в 300 тысяч рублей перед своей дочкой, которая живет с бабушкой. За это ее и подвергли административному наказанию. Но именно оно сподвигло женщину изменить свою жизнь.

- Уже потом, на приеме у пристава арестантка рассказала, что в изоляторе к ней так хорошо относились, что даже подарок на день рождения вручили. И теперь она верит в лучшее, готова исправиться, устроиться на работу и начать выплаты в пользу дочери, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

А вот исправилась мамаша на самом деле, или нет, покажет время. Но инспекторы УФССП ее предупредили, что если она будет лишь верить в будущее, не делая ничего реально, то в следующий раз сможет встретить за решеткой не только день рождения, но и все остальные праздники. Ведь за повторный проступок алиментщице грозит уголовное дело и до года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU