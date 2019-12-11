На границе с Эстонией у россиянина изъяли килограмм кокаина

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-11T18:45:00+03:00

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Крупную партию наркотика задержали на пешеходном переходе в Ивангороде российские пограничники. При прохождении таможенного поста из России в Эстонию, был задержан молодой человек, который нес в сумке с ноутбуком почти килограмм кокаина.

- В процессе личного досмотра в сумке был обнаружен ноутбук, к внешней и внутренней сторонам которого липкой лентой оказались примотаны четыре полимерных пакета с белым порошком, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Проведенная экспертиза показала, что это кокаин общим весом 975,69 граммов. Мужчина, оказавшийся гражданином России, имеющим вид на жительство в Эстонии, немедленно задержали.

За перевозку наркотиков в особо крупном размере неудачливому курьеру грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. До суда задержанный будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU