В последнюю предновогоднюю пятницу из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Сапсаны»

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-11T19:09:22+03:00

В последнюю птяницу 2019 года Петербург и Москву свяжут дополнительные "Сапсаны". Фото: Артем КИЛЬКИН

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Две пары «Сапсанов» свяжут Москву и Петербург в предновогодние дни. Решение пустить дополнительные поезда приняли в РЖД, увидев повышенный спрос на билеты. Почему многие петербуржцы и жители столицы собираются совершить поездки именно в последнюю пятницу года - остается вопросом.

- Учитывая высокий спрос пассажиров на поездки в сообщении Москва – Санкт-Петербург и обратно 27 декабря, ОАО «РЖД» назначает на этом направлении дополнительные высокоскоростные поезда «Сапсан», - сообщает пресс-служба компании.

Составы пойдут по следующему расписанию:

- В 11:00 и 11:10 два «Сапсана» с номерами 761 и 763 уйдут с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Первый сделает остановке в Угловке и Твери, а второй - в Чудово и Бологом. В столицу они прибудут в 14:46 и 14:56 соответственно.

Встречные поезда под номерами 762 и 764 полетят из Москвы в 11:30 и 11:40. Город на Неве их встретит в 15:16 и 15:26. Остановки в пути: Бологое, Чудово и Тверь, Угловка соответственно.

Билеты уже есть в продаже. Стоимость– от 2 978 рублей (базовый класс).

ИСТОЧНИК KP.RU