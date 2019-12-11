После необычного тепла в Ленобласти резко похолодает до -10 градусов

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-11T19:26:50+03:00

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Начало декабря на Северо-Западе России выдалось довольно теплым. Вслед за ноябрем, который стал одним из самых мягких в истории наблюдений, первый месяц зимы также не отличался суровостью. Но к своей середине все же решил сменить слякоть на морозы. Так, в ночь на 12 декабря синоптики обещают до 10 градусов ниже ноля.

- В четверг по Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, днем - мокрый. Ветер южный направлений, 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -1...-6 градусов, в отдельных районах до -10, днем -1...+4. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но если местным жителям стоит лишь одеваться потеплее, то автомобилистам необходима особая внимательность и осторожность, ведь при такой погоде легко образовывается гололед, а из-за него в прошедшие дни уже произошло несколько серьезных аварий.

Сохранится голодедица и в последующие два дня, а вот температура пойдет вверх. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют -2..-3 градуса ночью и до +3 в дневное время.

ИСТОЧНИК KP.RU