2019-12-11T19:33:00+03:00
Происшествия

Иномарка влетела в магазин «Лента» на улице Бабушкина и прожгла всю резину

Магазин тут же эвакуировали из-за задымления
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Иномарка серьезно напугала посетителей "Ленты". Фото: vk.com/spb_todayИномарка серьезно напугала посетителей "Ленты". Фото: vk.com/spb_today
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Днем 11 декабря посетителей «Ленты» на улице Бабушкина, 125 перепугал неадекватный водитель «Киа», влетевший на полном ходу в стену магазина. Машина чудом остановилась у дверей и никого не задела. Однако из-за аварии в магазине появилось сильное задымление с характерным неприятным запахом. Посетителей тут же эвакуировали.

- Мужик уперся в «Ленту» и нажал на газ зачем-то, всю резину стер. Заземление возникло из-за трения колес по асфальту. Гарь тут же окутала все. Пожарная сигнализация в магазине отработала на 100%, - пишет очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Почему мужчина после столкновения продолжал вжимать педаль газа в пол - пока неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

Почему мужчина после столкновения продолжал вжимать педаль газа в пол - пока неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

Со странным водителем приехали разбираться врачи скорой помощи, пожарные и полицейские. На некоторых видеозаписях с места происшествия видно, что хозяина «Киа» быстро взяли под руки стражи порядка и повели к служебному транспорту. Некоторые очевидцы убеждены, что мужчине стало плохо, у него начался припадок. Поэтому он вжимал педаль газа в пол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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