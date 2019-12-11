СКА создал эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА на «Газпром Арене»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-11T19:55:05+03:00

Вся экипировка СКА видоизменится в дерби с ЦСКА на "Газпром Арене". Фото: vk.com/ska

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Для хоккеистов СКА разработали эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА. Напомним, матч пройдет 19 декабря в 20:00 на «Газпром Арене». Но сначала стадион подготовят к хоккейной игре 15-го числа между сборными России и Финляндии в рамках Евротура.

Новенький свитер петербургских армейцев выполнен в черном цвете. На нем ярко выделяются элементы красного – логотип клуба, полосы на рукавах и вороте, а также номер на спине.

- Одна из отличительных особенностей формы – увеличенные игровые номера на рукавах, которые, как и номер на спине, для лучшей видимости обведены белым контуром. При этом вся экипировка – шлемы, краги, шорты и гамаши также выполнены с сочетанием черного и красного цветов, - интригует пресс-служба СКА.

После дерби свои уникальные свитеры подпишут хоккеисты. После этого форму выставят на продажу. Все средства обещают отдать на благотворительность. У любого болельщика появится возможность приобрести реплики черно-красной формы.

ИСТОЧНИК KP.RU