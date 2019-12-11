2019-12-11T20:23:24+03:00
Происшествия

Каменный дождь посыпался на припаркованный «Шевроле» на проспекте Бакунина

Обвалившийся карниз дома чудом не задел людей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хозяина "Шевроле" ждал неприятный сюрприз. Фото: vk.com/mytndvorХозяина "Шевроле" ждал неприятный сюрприз. Фото: vk.com/mytndvor
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Возле одного из домов на проспекте Бакунина внезапно посыпался дождь из камней. Старый карниз рухнул прямо на припаркованный автомобиль «Шевроле». По словам очевидцев, чудом никто не пострадал. Чего не скажешь про машину – у нее разбило заднее стекло. Кроме этого, каменные обломки изрядно исцарапали крышу авто.

- Разбитый автомобиль к Новому году - тот еще «подарок». Тот, кто попадал в подобную ситуацию, знает, как сложно и долго взыскивать компенсацию потерь. А страдания горожан, теряющих культурное наследство, вообще никто не компенсирует, - сетуют активисты группы «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Штукатурка посыпалась прямо на тротуар, но, к счастью, никого не задела. Фото: vk.com/mytndvor

Штукатурка посыпалась прямо на тротуар, но, к счастью, никого не задела. Фото: vk.com/mytndvor

Точная причина обрушения еще неизвестна. Опасное место тут же оградили лентой. На пострадавшую машину временно положили картонки, которые закрыли сломанное заднее стекло, пока не объявился несчастный хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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