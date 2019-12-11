2019-12-11T20:47:53+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти удивил горожан рабочим совещанием с чаем и пиццей

Александр Дрозденко сделал это в рамках поездки в Шлиссельбург
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неформальная обстановка совещания чиновников удивила жителей Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_auНеформальная обстановка совещания чиновников удивила жителей Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au
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Александр Дрозденко удивил горожан рабочим совещанием в неформальной обстановке. Он и его коллеги сделали это за кусочками пиццы. Напомним, 11 декабря губернатор Ленобласти посетил Шлиссельбург в Кировском районе, который сейчас находится в плачевном состоянии.

- Провожу рабочее совещание по развитию Шлиссельбурга не в здании администрации, а в неформальной обстановке. Пицца нормальная, съел 3 куска, - отчитался Дрозденко в своем Instagram.

Подписчики губернатора преимущественно оценили его открытость и пожелали ему приятного аппетита.

Между тем, Дрозденко намерен помочь Шлиссельбургу вернуть былой вид. Для этого он хочет включить многие исторические здания города в краткосрочную программу капитального ремонта. Также Дрозденко заверил, что проблемы уличного освещения, работы котельных и управляющих компаний, строительства мостов и замены тепловых сетей вполне решаемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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