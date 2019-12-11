В Петербурге будут судить двух любителей кокаина из Перу, получивших наркотик по почте
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердило свое обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух любителей кокаина из Перу. Их подозревают в контрабанде и покушении на крупный сбыт наркотиков.
По версии следствия, все началось с того, что петербуржцу захотелось отведать заморского кокаина. В итоге он подыскал себя экспортера из Перу. Посылку с 330 граммами кокаина решили доставить по почте. И зря – таможенники Петербурга не дремлют.
- После отправки из Республики Перу наркотическое средство почтовым отправлением пересекло границу РФ в декабре 2018 года. Сотрудники таможни обнаружили кокаин. Далее правоохранительные органы организовали мероприятия по изобличению лиц, причастных к контрабанде, - передает детали истории пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Уведомление о прибытии посылки с наркотиком петербуржец получил, но побоялся получать кокаин в одиночку и позвал с собой приятеля. В отделении почты обоих поймали с поличным. Сейчас дело отправляют во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU