Заключенного в изоляторе Петербурга хотели «накормить» консервами с мобильниками

СЕГОДНЯ 21:44 2019-12-11T21:44:50+03:00

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Сотрудники городского следственного изолятора №6 удивились находчивости петербуржца, который хотел отдать заключенному свою посылку консервов с мобильными телефонами. Передача сразу показалась подозрительной – и вес не тот, и упаковка странная. Четыре консервные банки решили вскрыть.

- Внутри находились два сотовых телефона и два зарядных устройства от них. Посылку передавал брат подследственного, содержащегося в данный момент под стражей в СИЗО-6. Он специально закатал запрещенные предметы в банки и замаскировал их под рыбные консервы, - рассказывает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

До брата-сидельца телефоны, конечно же, не дошли. А вот его хитрому родственнику сейчас придется не сладко – в отношении него решается вопрос о привлечении к административной ответственности. В данный момент сотрудниками изолятора проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU