Петербург оказался в тройке лидеров в рейтинге направлений для зимнего туризма

СЕГОДНЯ 22:16 2019-12-11T22:16:52+03:00

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Стало известно, что Петербург находится в приоритете у россиян, планирующих зимние каникулы. Северная столица оказалась на третьем месте в рейтинге популярных направлений туристов. Выше только Сочи и безоговорочный лидер Москва.

- Петербург не только занимает высокую позицию в топе востребованных внутренних направлений, но также демонстрирует рост популярности на 3% – наравне, например, с кипрской Ларнакой и итальянским Римини. Что касается цены, то стоимость билетов в город на Неве и обратно на период зимних каникул уменьшилась на 2% и теперь составляет 12 951,5 руб, - делятся статистикой эксперты метапоиска momondo.ru.

В целом, популярность внутренних направлений в России выросла на 12%. Петербург уже вовсю готовится удивлять своих жителей и гостей на новогодних каникулах. «Комсомолка» постоянно отслеживает все главные мероприятия грядущих праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU