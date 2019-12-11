2019-12-11T22:48:08+03:00
Общество

В метрополитене Петербурга ответили на вопрос о секретных бункерах в подземке

В подземке развеяли миф о секретных бункерах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники подземки заверили, что метро Петербурга - одно из самых безопасных убежищ, но секретных бункеров в нем все же нет.Сотрудники подземки заверили, что метро Петербурга - одно из самых безопасных убежищ, но секретных бункеров в нем все же нет.Фото: Тимур ХАНОВ
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Петербургский метрополитен развеял мифы насчет секретных бункеров на станциях и в тоннелях. Сотрудники подземки заверили, что все это фантазия горожан и развеяли популярный миф. Однако метрополитен по-прежнему может использоваться как объект гражданской обороны. Например, при угрозе для населения Петербурга отделенные участки подземки наглухо закрываются большими воротами-гермозатворами. Чем не автономное убежище?

- Подземка может укрыть людей и от воздушной тревоги и радиации. А если Северную столицу затопит, то гермозатворы не пустят воду в станции и тоннели. При этом электроэнергия никуда не исчезнет благодаря работе резервных генераторов. В таком убежище можно будет даже пить воду из скважин, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

На каждой станции метро бережно хранятся спецкомплекты защиты на все случаи жизни. Все работники подземки проходят обучение по гражданской обороне. Так что на сегодня метро Петербурга – одно из самых передовых и безопасных убежищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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