В метрополитене Петербурга ответили на вопрос о секретных бункерах в подземке
Петербургский метрополитен развеял мифы насчет секретных бункеров на станциях и в тоннелях. Сотрудники подземки заверили, что все это фантазия горожан и развеяли популярный миф. Однако метрополитен по-прежнему может использоваться как объект гражданской обороны. Например, при угрозе для населения Петербурга отделенные участки подземки наглухо закрываются большими воротами-гермозатворами. Чем не автономное убежище?
- Подземка может укрыть людей и от воздушной тревоги и радиации. А если Северную столицу затопит, то гермозатворы не пустят воду в станции и тоннели. При этом электроэнергия никуда не исчезнет благодаря работе резервных генераторов. В таком убежище можно будет даже пить воду из скважин, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.
На каждой станции метро бережно хранятся спецкомплекты защиты на все случаи жизни. Все работники подземки проходят обучение по гражданской обороне. Так что на сегодня метро Петербурга – одно из самых передовых и безопасных убежищ.
ИСТОЧНИК KP.RU