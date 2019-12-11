2019-12-11T23:24:39+03:00
Общество

Варламов: «По оформлению городской среды Петербург все еще застрял где-то в 90-х»

Блогер раскритиковал свежий рейтинг комфортных городов России, в котором Петербург занял третье место
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Илья Варламов считает, что свежий рейтинг комфортных городов России не имеет ничего общего с реальностью. Фото: instagram.com/varlamovИлья Варламов считает, что свежий рейтинг комфортных городов России не имеет ничего общего с реальностью. Фото: instagram.com/varlamov
Изменить размер текста:

Архитектор и блогер Илья Варламов обрушился с критикой на новый рейтинг комфортных городов России. Напомним, «Комсомолка» писала о том, что в нем Петербург занял третье место, уступив лишь Краснодару и Сургуту. Специалисты института «Урбаника» изучили сотню российских городов и расставили их по позициям согласно собственному пониманию о комфорте и условиях жизни.

- Рейтинг не имеет ничего общего с реальностью. Если Петербург еще на своем месте, то что на второй строчке делает Сургут? Вот я был там много раз и могу сказать со всей ответственностью, что люди там жить не хотят. Мало того, что это сам по себе грустный город, так еще и климат абсолютно невыносимый, - гневается Варламов в интервью ФАН.

В итоге блогер видоизменил топ-3 следующим образом – поднял с 52 места на первое Москву, переместил Казань на вторую строчку, а Петербург так и оставил третьим.

- К Северной столице я отношусь замечательно, однако это не относится к его климату и к тому, как он сильно отстал по оформлению городской среды от Москвы – в этом плане Питер все еще застрял где-то в 90-х, - добавил Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция объявила в розыск водителя, сбившего пешехода на «зебре» в Ломоносове
В метро Петербурга нашли древние окаменелости возрастом 485 миллионов лет
Врачи борются за жизнь школьника, сбитого на Таллинском шоссе
Петербургского бизнесмена подозревают в обмане на 48 млн рублей
В метрополитене Петербурга ответили на вопрос о секретных бункерах в подземке
Петербург оказался в тройке лидеров в рейтинге направлений для зимнего туризма
Заключенного в изоляторе Петербурга хотели «накормить» консервами с мобильниками
В Петербурге будут судить двух любителей кокаина из Перу, получивших наркотик по почте
Губернатор Ленобласти удивил горожан рабочим совещанием с чаем и пиццей
Каменный дождь посыпался на припаркованный «Шевроле» на проспекте Бакунина
СКА создал эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА на «Газпром Арене»
Иномарка влетела в магазин «Лента» на улице Бабушкина и прожгла всю резину
После необычного тепла в Ленобласти резко похолодает до -10 градусов
В последнюю предновогоднюю пятницу из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Сапсаны»
На границе с Эстонией у россиянина изъяли килограмм кокаина