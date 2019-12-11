Варламов: «По оформлению городской среды Петербург все еще застрял где-то в 90-х»

11 Дек. 23:24 2019-12-11T23:24:39+03:00

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Архитектор и блогер Илья Варламов обрушился с критикой на новый рейтинг комфортных городов России. Напомним, «Комсомолка» писала о том, что в нем Петербург занял третье место, уступив лишь Краснодару и Сургуту. Специалисты института «Урбаника» изучили сотню российских городов и расставили их по позициям согласно собственному пониманию о комфорте и условиях жизни.

- Рейтинг не имеет ничего общего с реальностью. Если Петербург еще на своем месте, то что на второй строчке делает Сургут? Вот я был там много раз и могу сказать со всей ответственностью, что люди там жить не хотят. Мало того, что это сам по себе грустный город, так еще и климат абсолютно невыносимый, - гневается Варламов в интервью ФАН.

В итоге блогер видоизменил топ-3 следующим образом – поднял с 52 места на первое Москву, переместил Казань на вторую строчку, а Петербург так и оставил третьим.

- К Северной столице я отношусь замечательно, однако это не относится к его климату и к тому, как он сильно отстал по оформлению городской среды от Москвы – в этом плане Питер все еще застрял где-то в 90-х, - добавил Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU