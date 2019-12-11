2019-12-11T23:51:26+03:00
Происшествия

Петербургского бизнесмена подозревают в обмане на 48 млн рублей

Новый год он проведет в СИЗО на время следствия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Константина Юнга подозревают в мошенничестве в крупных размерах.Константина Юнга подозревают в мошенничестве в крупных размерах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бизнесмена, подозреваемого в хищении 50 миллионов рублей. Константин Юнг пробудет в неволе до 9 февраля 2020 года на время расследования по громкому делу о мошенничестве.

Следствие считает, что руководитель «Транс Товара» еще в 2018 году вступил в преступный сговор с несколькими людьми и организовал заключение договора на транспортно-экспедиторские и консультационные услуги с ООО «Золотой Город» на сумму 48 329 831 рубль. После получения денег Юнг тут же пропал и свои обязательства не выполнил.

- Бизнесмен на постоянной основе проживал за границей до 2012 года. Вдобавок он имеет два гражданства – российское и немецкое. Его сын живет и работает в Австрии. Постоянное место жительство в России у Юнга нет. Так что финансовые ресурсы подозреваемого легко позволяют ему скрыться, поэтому ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Юнг вину не признает. Он просил у суда что угодно, только не стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Тем временем похищенные деньги так и не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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