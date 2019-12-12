В метро Петербурга нашли древние окаменелости возрастом 485 миллионов лет

СЕГОДНЯ 00:48 2019-12-12T00:48:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В петербургской подземке обнаружили древние окаменелости возрастом почти полмиллиарда лет. Местных палеонтологов удивила станция «Лесная». Ее вестибюль оказался полон фоссилий – ископаемых остатков организмов. Их относят к ордовикскому периоду палеозойской эры. То есть окаменелостям может быть 485 миллионов лет.

Вот так выглядят древние морские пузыри. Фото: vk.com/club129417167

- «Лесная» порадовала набором кальцитозамещенных морских пузырей, брахиоподов и эндоцерасов. Любопытно, что отделка вестибюля станции выполнена двумя видами плит - грубыми необработанными камнями и гладкими тонкими плитами. В итоге одни и те же окаменелости выглядят совершенно по-разному, - пишут специалисты в группе «Кружок любительской палеонтологии» во «Вконтакте».

А это срезы морских малюток брахиоподов. Фото: vk.com/club129417167

Фотографии древних обитателей планеты выложили в соцсеть. По словам палеонтологов, размеры, например, морских пузырей достигают 2-3 сантиметров, брахиоподов до 2 сантиметров, а вот эндоцерасы большие – в ширину около 10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU