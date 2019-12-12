Полиция объявила в розыск водителя, сбившего пешехода на «зебре» в Ломоносове

СЕГОДНЯ 01:15 2019-12-12T01:15:57+03:00

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11 декабря около 18:40 в Ломоносовском районе Ленобласти сбили 59-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло на 12-м километре автодороги «Антоши-Ропша-Красное Село». Неизвестный водитель поспешил скрыться с места аварии. А в это время на проезжей части мучился от боли сбитый пешеход.

- Он получил тяжелые травмы, вскоре его увезли в больницу медики. Автомобиль и водитель объявлены в розыск, - изначально сообщали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник сбежал домой и растерял по дороге продукты на ужин. Фото: vk.com/dorinspb

Паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» продолжил следить за развитием событий. Оказалось, что на месте ДТП осталась важная улика – разбитое боковое зеркало машины. По нему инспекторы поняли, что следует искать именно Nissan Murano. Пропавшего водителя разыскивали три часа, в том числе, по камерам видеонаблюдения с ближайших домов. Беглеца нашли у своего дома, там он и припарковал машину. Неподалеку он рассыпал свой ужин – хлеб с сосисками, настолько торопился скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU