2019-12-12T01:15:57+03:00
Происшествия

Полиция объявила в розыск водителя, сбившего пешехода на «зебре» в Ломоносове

Чтобы найти злоумышленника, понадобилось три часа поисков [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Беглеца искали по единственной улике с места ДТП - разбитому боковому зеркалу. Фото: vk.com/dorinspbБеглеца искали по единственной улике с места ДТП - разбитому боковому зеркалу. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

11 декабря около 18:40 в Ломоносовском районе Ленобласти сбили 59-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло на 12-м километре автодороги «Антоши-Ропша-Красное Село». Неизвестный водитель поспешил скрыться с места аварии. А в это время на проезжей части мучился от боли сбитый пешеход.

- Он получил тяжелые травмы, вскоре его увезли в больницу медики. Автомобиль и водитель объявлены в розыск, - изначально сообщали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник сбежал домой и растерял по дороге продукты на ужин. Фото: vk.com/dorinspb

Злоумышленник сбежал домой и растерял по дороге продукты на ужин. Фото: vk.com/dorinspb

Паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» продолжил следить за развитием событий. Оказалось, что на месте ДТП осталась важная улика – разбитое боковое зеркало машины. По нему инспекторы поняли, что следует искать именно Nissan Murano. Пропавшего водителя разыскивали три часа, в том числе, по камерам видеонаблюдения с ближайших домов. Беглеца нашли у своего дома, там он и припарковал машину. Неподалеку он рассыпал свой ужин – хлеб с сосисками, настолько торопился скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В метро Петербурга нашли древние окаменелости возрастом 485 миллионов лет
Врачи борются за жизнь школьника, сбитого на Таллинском шоссе
Петербургского бизнесмена подозревают в обмане на 48 млн рублей
Варламов: «По оформлению городской среды Петербург все еще застрял где-то в 90-х»
В метрополитене Петербурга ответили на вопрос о секретных бункерах в подземке
Петербург оказался в тройке лидеров в рейтинге направлений для зимнего туризма
Заключенного в изоляторе Петербурга хотели «накормить» консервами с мобильниками
В Петербурге будут судить двух любителей кокаина из Перу, получивших наркотик по почте
Губернатор Ленобласти удивил горожан рабочим совещанием с чаем и пиццей
Каменный дождь посыпался на припаркованный «Шевроле» на проспекте Бакунина
СКА создал эксклюзивную форму к грядущему дерби с ЦСКА на «Газпром Арене»
Иномарка влетела в магазин «Лента» на улице Бабушкина и прожгла всю резину
После необычного тепла в Ленобласти резко похолодает до -10 градусов
В последнюю предновогоднюю пятницу из Москвы в Петербург и обратно пустят дополнительные «Сапсаны»
На границе с Эстонией у россиянина изъяли килограмм кокаина