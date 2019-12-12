2019-12-12T01:58:19+03:00
Происшествия

Бескомпромиссные таксист и пассажирка подрались из-за 34 рублей в Петербурге

Водителю пришло уведомление о стоимости поездки в 351 рубль, а пассажирке в 317 рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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И пассажирка и таксист оказались принципиальными.И пассажирка и таксист оказались принципиальными.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 10 декабря в Петербурге бескомпромиссные таксист и пассажирка подрались из-за 34 рублей. Позже оба написали друг на друга заявления в полицию.

Все началось с того, что по приезде на конечную точку маршрута, улицу Руставели, таксисту пришло уведомление на телефон о стоимости поездки в 351 рубль. Пассажирка возразила – в ее приложении указали другую цену – 317 рублей. Завязалась потасовка.

- Мнения сторон разделились. 63-летний таксист утверждал, что он попросил позвонить женщину в его компанию, дабы узнать реальную стоимость поездки. На что в его сторону посыпались угрозы и удары. Вдруг перед машиной возник сын пассажирки, который распылил в водителя перцовый газ. В итоге таксист схватил монтировку и попытался отбиться, но он стал задыхаться, побоялся за жизнь и сбежал. По возвращению к авто пожилой мужчина обнаружил пропажу ключей и личных вещей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина же, наоборот, уверяла полицию в том, что таксист насильно держал ее в машине и попытался увезти ее в неизвестном направлении. Она действительно вызвала сына на подмогу, а ключи и телефон водителя взяла для того, чтобы он не уехал и дождался полицейских.

Казалось бы, стражей порядка ждет «веселая» ночка с выяснением всех обстоятельств потасовки. Однако вскоре таксист и пассажирка помирились и забрали заявления, заявив, что не имеют друг к другу претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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