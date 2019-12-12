2019-12-12T08:15:25+03:00
Происшествия

Каршеринг разбил всмятку красные «Жигули» на проспекте Стачек

Водителя отечественного автомобиля увезли на скорой в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг не пропустил "Жигули" и устроил жесткое ДТП в ПетербургеКаршеринг не пропустил "Жигули" и устроил жесткое ДТП в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Очередная жесткая авария произошла с участием автомобиля каршеринга в Петербурге. Поздно вечером в среду, 11 декабря, на пересечении проспекта Стачек и Трефолева водитель арендованного автомобиля решил совершить запрещенный поворот налево и не пропустил едущие «Жигули». В результате обе машины всмятку, а водитель отечественного автомобиля в тяжелом состоянии.

- Каршеринг, помимо того, что не пропустил, делал левый поворот там, где знак только прямо или направо, - рассказали очевидцы аварии.

По словам свидетелей, водитель арендованного автомобиля дважды нарушил правила дорожного движения, что и привело к серьезной аварии. После удара машины разлетелись в разные стороны на 5-7 метров друг от друга. Бампер красных «Жигулей» оказался буквально вмят внутрь, лобовое стекло разлетелось вдребезги. Передний корпус каршеринга тоже серьезно пострадал. Вся дорога на месте ДТП оказалась завалена осколками стекла и метала.

В результате водителя отечественного автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировала скорая помощь. О состоянии здоровья второго участника ДТП ничего не известно. С причинами аварии, а также виновными в этом разберутся инспекторы дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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