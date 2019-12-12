Одинокий житель Мурино в соцсети попросил горожан составить ему компанию на день рождения

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-12T09:19:21+03:00

Грустный и одинокий житель Мурино в соцсети попросил горожан прийти к нему на день рождения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодой человек кинул клич в надежде, что неравнодушные люди придут к нему на праздник

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В среду, 11 декабря, у одинокого жителя Мурино в Ленобласти был день рождения. Молодому человеку исполнилось 25 лет. Однако отметить четверть века ему оказалось совершенно не с кем, поэтому он решил найти гостей на праздник через социальные сети.

- Кто может составить компанию одинокому человеку на день рождения, живущему без друзей и семьи? – появился пост грусти в группе «Девяткино Live».

Неравнодушных оказалось не мало. Под сообщением печального именинника собралось более 100 комментариев, среди которых нашлись люди, готовые поддержать молодого человека в его праздник.

- С днем рождения тебя, дружище. Много уже народу? Мы с мужем можем подойти, поддержать, - написала одна из жительниц Мурино.

- А с двумя девушками можно прийти? – поинтересовался еще один горожанин.

- Что произошло с миром, если молодой человек пишет в сети, что ему не с кем отметить день рождения? Грустно. Поздравляю. Не грустите. Все будет хорошо, - поддержали именинника.

Сам виновник торжества рассказал, что у него есть свой собственный приют для животных, который он содержит в Мурино. А также позвал всех к себе, обещая угостить новых друзей. К сожалению, собралась ли веселая компания в честь дня рождения, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU