2019-12-12T09:56:01+03:00
Происшествия

Компания вооруженных ломами и дубинками парней напугала жителей центра Петербурга

После их прогулки с Кирочной улицы пропали восемь рекламных проекторов
Лилия КОЗЛОВА
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Компания парней, вооруженных дубинами и ломами, разгуливали по центру ПетербургаКомпания парней, вооруженных дубинами и ломами, разгуливали по центру ПетербургаФото: принтскрин видео.
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Четверо молодых людей в Петербурге вообразили себя героями романа Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Поздно ночью в четверг, 12 декабря, вооруженные дубинками и ломами парни прогуливались по центру города, словно в поисках приключений. Компания вальяжно прохаживалась по дворам, озираясь по сторонам, пугая прохожих.

- Четыре «интеллигентных» человека ходили по улице с дубинами в поисках чего-то или кого-то, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Молодые люди попали на камеры видеонаблюдения, установленные во дворах. По рассказам свидетелей, после их прогулки на Кирочной улице пропали гобо-проекторы IGP, лазерные световые устройства, предназначенные для проекции рекламы на асфальт.

Были ли жертвы у странных молодых людей, на данный момент не известно. Очевидцы рассказали, что написали заявление в полицию. На данный момент четверку из «Заводного апельсина» разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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