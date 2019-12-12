Мужчина избил тростью 90-летнюю старушку ради 350 рублей в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-12T10:19:42+03:00

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В Петербурге 90-летняя старушка стала жертвой грабителя. В час дня в среду, 11 декабря, неизвестный мужчина проследил за пенсионеркой, зашел за ней в парадную в центре города, и напросился, втолкнув ее в квартиру. Жестоко избив женщину, он отобрал ее совсем небольшие пожитки – 350 рублей.

- Все произошло доме 26/28 по Воронежский улице. Преступник втолкнул 90-летнюю старушку в ее же квартиру, отобрал деревянную трость и стал избивать женщину. После этого отнял деньги и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Несчастная пенсионерка сразу же позвонила в полицию. Наряд оперативников мигом приехал на место, чтобы защитить старушку. Буквально через 25 минут после нападения, правоохранители задержали подозреваемого, который ошивался у дома, где произошло нападение. Им оказался 33-летний приезжий из Узбекистана, находящийся в Петербурге без регистрации.

Похищенные деньги забрали и вернули старушке. Женщину отправили в врачам, которые оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное

ИСТОЧНИК KP.RU