Мужчина избил тростью 90-летнюю старушку ради 350 рублей в центре Петербурга
В Петербурге 90-летняя старушка стала жертвой грабителя. В час дня в среду, 11 декабря, неизвестный мужчина проследил за пенсионеркой, зашел за ней в парадную в центре города, и напросился, втолкнув ее в квартиру. Жестоко избив женщину, он отобрал ее совсем небольшие пожитки – 350 рублей.
- Все произошло доме 26/28 по Воронежский улице. Преступник втолкнул 90-летнюю старушку в ее же квартиру, отобрал деревянную трость и стал избивать женщину. После этого отнял деньги и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Несчастная пенсионерка сразу же позвонила в полицию. Наряд оперативников мигом приехал на место, чтобы защитить старушку. Буквально через 25 минут после нападения, правоохранители задержали подозреваемого, который ошивался у дома, где произошло нападение. Им оказался 33-летний приезжий из Узбекистана, находящийся в Петербурге без регистрации.
Похищенные деньги забрали и вернули старушке. Женщину отправили в врачам, которые оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное
ИСТОЧНИК KP.RU