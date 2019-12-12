12 декабря в Петербурге будет слякотно, с мокрым снегом и гололедом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-12T10:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Декабрь в Петербурге все никак не наступит. Не календарный, а настоящий, с морозной погодой и пушистыми снегом. Вот и 12-е число окажется слякотным, с мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- В четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Осадки в виде мокрого снега возможны во второй половине дня. Температура-1...+1 градус. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Причиной для потепления после небольших заморозков в среду стал антициклона с юго-востока, который борется с циклоническим вихрем с северо-запада.

В Ленинградской области будет чуть холоднее - до минус 4 градусов, со снегом и гололедом на дорогах.

В общем температурный фон опять держится на несколько градусов выше климатической нормы. И в ближайшие дни холоднее не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU