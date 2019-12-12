2019-12-12T10:37:02+03:00
Общество

12 декабря в Петербурге будет слякотно, с мокрым снегом и гололедом

Причиной потепления станет антициклон с юго-востока
Петр КИБЕР
Поделиться:
12 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег.12 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Декабрь в Петербурге все никак не наступит. Не календарный, а настоящий, с морозной погодой и пушистыми снегом. Вот и 12-е число окажется слякотным, с мокрым снегом и температурой около ноля градусов.

- В четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Осадки в виде мокрого снега возможны во второй половине дня. Температура-1...+1 градус. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Причиной для потепления после небольших заморозков в среду стал антициклона с юго-востока, который борется с циклоническим вихрем с северо-запада.

В Ленинградской области будет чуть холоднее - до минус 4 градусов, со снегом и гололедом на дорогах.

В общем температурный фон опять держится на несколько градусов выше климатической нормы. И в ближайшие дни холоднее не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожарные уделят особое внимание детским новогодним праздникам в Петербурге
Председателя фонда Возрождения Христианских ценностей Петербурга отправили в СИЗО за попытку убийства двоих человек
Около 16 процентов петербуржцев выйдут на работу 1 января 2020 года
Автобус № 56 продлят от метро «Ломоносовская» до «МЕГА Дыбенко»
Круглую гранитную скамью на Думской разломали пополам
Охранник и безработный из Пушкина два года грабили салоны сотовой связи
Петербуржец похитил на улице 13-летнюю девочку и изнасиловал ее в парке
Усадьба Стенбок-Ферморов в Лахте стала памятником
Студент Герцена распространял в соцсетях порнографию с малолетками
Мужчина избил тростью 90-летнюю старушку ради 350 рублей в центре Петербурга
Компания вооруженных ломами и дубинками парней напугала жителей центра Петербурга
Одинокий житель Мурино в соцсети попросил горожан составить ему компанию на день рождения